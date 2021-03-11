BIST 1.565
DOLAR 7,49
EURO 8,96
ALTIN 416,25
MEDYA

Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 17 Mart 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Adım Melek 57. bölüm fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm fragmanı
Arıza 26. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 55. bölüm fragmanı
Çekmeköy'de kandil pankartını yerinden söküp evine götüren kadın bir de hakaret etti
İyi Partili Bahadır Erdem'in eşcinsellere destek videosu ortaya çıktı
Kocaeli'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletli hayatını kaybetti
Damat kadar taş düşsün başınıza!
Akşener'den Erdoğan'a sert tepki: ''Hiç mi utanmıyorsun? Yazıklar olsun!''
Erik kompostosu nasıl yapılır hem sağlıklı hem lezzetli!