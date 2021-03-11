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SAĞLIK

Gestasyonel diyabet nasıl oluşur?

Bazı kişilerde gebelik öncesi yeterli insülin salgılayabilen pankreas hücreleri gebeliğin ilerlemesiyle yeterli insülin salgılayamaz, bu nedenle daha önce diyabet belirtisi olmadığı halde gebelik boyunca kan şekeri yükselebilir. Gestasyonel diyabet olarak isimlendirilen bu tablo, genellikle gebelik bitiminde düzelebilmektedir.

Gestasyonel diyabet, ilk defa gebelik sırasında saptanmış kan şekeri yüksekliği olup tip 2 diyabet gelişimi için risk olan prediyabet durumlarından biridir. Gestasyonel diyabetlide gebelik öncesinde diyabet yoktur. Gebelik sırasında bazı hormonlar bebeğin gelişimi için normalden daha fazla salgılanır. Peki gestasyonel diyabet nasıl oluşur merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için cevapladı...

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