Gestasyonel diyabet, ilk defa gebelik sırasında saptanmış kan şekeri yüksekliği olup tip 2 diyabet gelişimi için risk olan prediyabet durumlarından biridir. Gestasyonel diyabetlide gebelik öncesinde diyabet yoktur. Gebelik sırasında bazı hormonlar bebeğin gelişimi için normalden daha fazla salgılanır. Peki gestasyonel diyabet nasıl oluşur merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için cevapladı...