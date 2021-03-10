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Çekmeköy'de kandil pankartını yerinden söküp evine götüren kadın bir de hakaret etti

İhlas Haber Ajansı

ÇEKMEKÖY'de bir kadın, Miraç Kandili sebebiyle asılan kutlama pankartını yerinden söküp evine götürmek istedi, "Pankartı neden söküyorsun?" sorusuna da hakaret ederek cevap verdi.

Olay, Çekmeköy Saray Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Miraç Kandili nedeniyle cadde üzerindeki bir alana asılan ‘Miraç Kandilimiz mübarek olsun’ yazılı pankart henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın tarafından yerinden koparılarak çıkarıldı.

Pankartı asılı olduğu yerden çıkarak kadın çantasına koymaya çalıştı. O esnada durumu gören bir vatandaş "Pankartı neden söküyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Kadın ise şahsa hakaret ederek, pankart üzerinde cami resmi olduğunu bu sebepten eve götüreceğini ifade etti.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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