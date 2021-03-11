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Ölüme meydan okudu! Bursa'da 130 km hızla yaptıkları pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da motosikletin üzerine yatarak 130 kilometre hızla ölüme davetiye çıkaran sürücünün görüntüsü şaşkınlığa neden oldu.

Olay, Bursa-İzmir Otobanı Mudanya girişi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen sürücü motosikletinin üzerine yatarak 130 kilometre hız yaptı. Sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almaması şaşkınlığa neden olurken, maskesini takmayı ihmal etmeyen plakasız motosiklet sürücüsü, diğer araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark etse de hızla yoluna devam etti. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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