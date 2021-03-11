Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Suriye açıklaması! Türkiye, Rusya ve Katar birlikte savaşacak

Katar’ın başkenti Doha’da yapılan Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammad bin Abdulrahman Al Thani ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

S-400 savunma sistemiyle ilgili soruları da cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, "Rusya S-400 konusunda iyi teklif verdiği için anlaştık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak" ifadelerini kullandı.