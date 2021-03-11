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DÜNYA

Canlı yayında spiker neye uğradığını şaşırdı! Konuk ekran altında kaldı

KOLOMBİYA'da canlı yayında konuklardan birinin üzerine dev ekran düştü. Yaşanan kazada yaralanan konuk hastaneye kaldırıldı.

Kolombiya’nın ESPN kanalında canlı yayınlanan spor programında konuklardan birinin üzerine duvara tam olarak sabitlenmemiş dev ekran düştü. Canlı yayına yansıyan görüntülerde, dev ekranın, konuğun sırtına sertçe çarptığı ve konuğun başını önündeki masaya vurduğu görüldü. Konuğun hastaneye kaldırıldığı durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Görüntülere, programın sunucusunun meydana gelen kaza sonucu yaşadığı şaşkınlık da yansıdı. Dev ekrannın üzerine düşmesi sonucu yaralanan konuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

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