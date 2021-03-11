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Sapık 'cinci hoca' Burhan Dalğali'nin duruşmadan sonra kameradan kaçtığı anlar

Sosyal medyada rezalet görüntülerin ortaya çıkmasıyla hakkında dini inanç ve duyguları istismar ettiği iddiasıyla dava açılan sapık 'cinci hoca'  Burhan Dalğali'nin, duruşma sonrası gazetecilerden kaçtığı anlar böyle görüntülendi.

Sosyal medyada bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme oturan ve dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, Bakırköy Adliyesi'ndeki duruşmanın çıkışında gazetecileri görünce ardına bile bakmadan koşarak uzaklaştı.

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