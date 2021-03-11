Sapık 'cinci hoca' Burhan Dalğali'nin duruşmadan sonra kameradan kaçtığı anlar

Sosyal medyada bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme oturan ve dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, Bakırköy Adliyesi'ndeki duruşmanın çıkışında gazetecileri görünce ardına bile bakmadan koşarak uzaklaştı.