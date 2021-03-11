İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görüntüleri paylaştı! Jandarma ve Atak yakaladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 'Jandarma’dan kaçar zannettiniz...' notuyla jandarmanın bonzai operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından jandarmanın bonzai operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi;
"60 kg bonzai Jandarma’dan kaçar zannettiniz...
Kahraman Jandarma’yı ve
Atak’ı hesaba katmadınız.
Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa
şanslısınız.
Teşekkürler İstanbul @Jandarma"