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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin takımla idmana çıktı

Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışması kararı verilen Caner Erkin, Fenerbahçe'nin bugün yapılan antrenmanında takımla birlikte sahada yer aldı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, takımla antrenmana katıldı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Caner, çalışmalarını bireysel programla sürdürmüştü.

Kulüp Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Caner, verilen kararla takıma döndü.

Caner, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, takımla çalıştı.

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