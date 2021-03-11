Boğa burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları odağınız finansal konular!
Bu hafta Boğa burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 15-21 Mart haftası Boğa burcu yorumu...
15-21 Mar haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda demek ki haftaya kuruntulu başlıyorsunuz iç dünyanıza dönmüş vaziyettesiniz. Salı, çarşamba ve perşembe Ay Boğa burcunda demek ki artık kendinizi anlatmaya başlıyorsunuz.
Çarşamba gününe dikkat etmelisiniz çünkü çarşamba günü aniliklere, fevriliklere açık olacaksınız. Cuma itibari ile ve bütün hafta sonu Ay İkizler burcunda demek ki odağınız tamamen finansal konular.