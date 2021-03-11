Başak burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları gündeminiz para!

15-21 Mart haftası Başak burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda olacak demek ki gündeminiz para! Pazartesi günü bir Ay Pluto karesi gerçekleşecek buda sizler için finansal konularda sıkılmaya ve bunalmaya işaret edebilir ayrıca sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor.

Salı, çarşamba ve perşembe Ay Boğa burcunda yani hayatı sorguluyorsunuz bu gayet dikkat çekiyor. Cuma ve bütün hafta sonu Ay İkizler burcunda olacak yani hafta sonuda hala aklınız fikriniz kariyer konularında olacak.