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İkizler burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları ikili ilişkilere dikkat!

15-21 Mart haftası İkizler burcunu neler bekliyor. İşte Astrolog Uygur Gür sizler için yorumladı...

15-21 Mart haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda olacak demek ki hafta başı kariyer gündemleriniz çok dikkat çekiyor. Pazartesi günü bir Ay Pluto karesi var o sizleri duygusal anlamda biraz zorlayacak bir şeyleri içinizde büyütebilirsiniz.

Salı öğlen ve çarşamba, perşembe Ay Boğa burcunda yani hafta sonu iç dünyanıza dönüyorsunuz duygularınızı anlatmak istemediğiniz, bir şeyleri içinizde yaşamak istediğiniz bir dönem olacaktır. Cuma itibari ile ve hafta sonu Ay İkizler burcunda olacak demek ki ikili ilişkiler ön plana çıkacak.

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