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Aslan burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları aklınız fikriniz kariyerde!

15-21 Mart haftası Aslan burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 15-21 Mart haftası Aslan burcu yorumu...

15-21 Mart haftası Aslan burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda demek ki hayatı sorguluyorsunuz. Pazartesi öğlen bir Ay Pluto karesi olacak buda sizleri o gün takıntılı yapabilir bir şeyleri kafanızda büyütebilirsiniz.

Salı öğlen ve çarşamba, perşembe gecesine kadar Ay Boğa burcunda yani kariyer konuları hafta ortasında ön plana çıkıyor. Cuma ve hafta sonu Ay İkizler burcunda demek ki hafta sonu hala aklınız, fikriniz kariyerde.

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