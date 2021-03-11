Yengeç burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları kariyer konuları gündemde!

15-21 Mart haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda olacak demek ki haftaya yoğun kariyer konularıyla başlıyorsunuz. Pazartesi günü bir Ay Pluto karesi gerçekleşecek bu Ay Pluto karesiyle beraber iş ortamınızda gerilebilirsiniz dikkat!

Salı, çarşamba ve perşembe Ay Boğa burcunda olacak yani hala iş hayatınızda çok yoğun olacaksınız. Cuma ve hafta sonu itibari ile Ay İkizler burcunda demek ki içe dönüyorsunuz ve kafanızda bir şeyleri büyütüyorsunuz bunlar oldukça dikkat çekiyor.