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Bursa'da hiç tanımadığı kadına markette saldırdı 'Her gün benim evime geliyorsun'

BURSA'da süper markette bir kadın, tanımadığı başka bir kişiye "Sen her gün benim evime geliyorsun" diye saldırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki bir süper markette gerçekleşti. Marketten alışveriş yapan bir kadın, daha önce hiç tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı.

Raftan ürün aldığı sırada, "Sen her gün benim evime geliyorsun" diyen kadının saldırısına uğrayan vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Yükselen sesleri duyanlar 2 kadını ayırmaya çalıştı.

Kimsenin ayıramadığı kadınlar, yakınlarının gelmesiyle sakinleşti. Darp edilen ve hakarete maruz kalan kadın rapor alıp şikayetçi oldu.

Güçlükle sakinleştirilen iki kadın da bir süre sonra mağazadan ayrıldı.

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