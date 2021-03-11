Hadi Özışık'tan canlı yayında Kürtçe türkü

Ahu Özyurt'un sunduğu ve Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Hadi Özışık ve Metin Özkan'ın yorumlarıyla her hafta gündemin nabzını tutan Sağlı Sollu programında ilginç anlar yaşandı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile Barış Yarkadaş arasında TRT 6 ile ilgili yaşanan tartışma esnasında Özışık, Yarkadaş'ın isteği üzerine Kürtçe 'Ahmedo' türküsünden bir bölüm söyledi.

Özışık'ın Ahmedo performansı ile TV100 ekranlarında keyifli anlar yaşandı.