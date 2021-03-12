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MEDYA

CNN Türk canlı yayında şok eden anlar: Öldürürüm lan seni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, dün düzenlediği basın toplantısında, CNN Türk'te canlı yayında duyulan ses kafaları karıştırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü gün nedeniyle kameraların karşısına geçti. Bakan Koca’nın salgına ilişkin açıklama yapacağı yayın öncesi CNNTürk ekranlarında duyulan bir ses ise kafaları karıştırdı. Haber bültenini keserek Sağlık Bakanı’nın yapacağı açıklamaya bağlanan CNN Türk’te Bakan Koca ekranlara yansıdığı sırada "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" sesleri duyuldu.

Söz konusu seslerin ardından bir süre sessizlik olurken daha sonra CNN Türk sunucusu Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamayı yeniden anons etti. Seslerin Bakan’ın konuşma yapacağı salonda muhabir ve kameraman kavgası mı yoksa, rejide medyana gelen bir ses sorunu mu olduğu ise öğrenilemedi.

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