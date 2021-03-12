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MEDYA

Tövbeler Olsun 29. bölüm fragmanı

Tövbeler Olsun dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Tövbeler Olsun'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Tövbeler Olsun 18 Mart 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Başarılı ama 'pinti' bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta’nın pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin 'hatme çiçeğim' diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri...

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