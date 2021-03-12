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Sunucu Bay J'den Kerem Bürsin'e olay sözler

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel'le birlikte başrol oynayan Kerem Bürsin katıldığı ödül töreninde büyük şok yaşadı.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yılın Yıldızları' ödül törenine katıldı. Gece pek çok ünlü isim ekranın en iyileri olarak ödüllerini aldı. Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin de "2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu" ödülünü aldı.

Törende ödül alan isimlerden olan Kerem Bürsin ise sahneden inerken sunucu Bay J’nin "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" sözleriyle adeta şoke oldu.

Kerem Bürsin bu sözlerin ardından salonu terk etti. Açıklamalara sinirlenen Bürsin, gazetecilerin sorularını da yanıtlamadı.

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