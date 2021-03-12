BIST 1.553
DOLAR 7,55
EURO 9,02
ALTIN 415,60
İNTERNETHABER TV

Terazi burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları ikili ilişkilere aman dikkat!

15-21 Mart haftası Terazi burcunu neler bekliyor? İşte 15-21 Mart haftası Terazi burcu yorumu...

15-21 Mart haftası Terazi burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda olacak demek ki bütün odağınız ikili ilişkilerde. Pazartesi günü ayn zaman da bir Ay Pluto karesi gerçekleşecek buda duygusal konularda ikili ilişkilerde sizleri zorlayabilir.

Salı, çarşamba ve perşembe gecesine kadar Ay Boğa burcunda yani hafta ortası gündeminiz para! Cuma ve bütün hafta sonu Ay İkizler burcunda olaca demek ki hayatınızı gözden geçiriyorsunuz hafta sonu ayrıca cuma günü çok sinirli olabilirsiniz ikili ilişilerde dikkatli olun.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da dokunduğu anda çarpıldı ne olduğuna inanamadı! İşte o anlar
Gaziantep'te 2,5 yıldır kayıp adamın öldürüldüğü ortaya çıktı! İki kardeş tutuklandı
CNN Türk canlı yayında şok eden anlar: Öldürürüm lan seni
Şanlıurfa'da başına ödül kondu! Hayatı kabusa döndü: Her gün...
Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı
Hercai 63. bölüm fragmanı
İbrahim Kalın: Yeniden kapanma ihtimali var
Hadi Özışık'tan canlı yayında Kürtçe türkü
Hadi Özışık: Pervin Buldan'ın ar damarı çatladı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi