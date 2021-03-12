Terazi burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları ikili ilişkilere aman dikkat!

15-21 Mart haftası Terazi burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda olacak demek ki bütün odağınız ikili ilişkilerde. Pazartesi günü ayn zaman da bir Ay Pluto karesi gerçekleşecek buda duygusal konularda ikili ilişkilerde sizleri zorlayabilir.

Salı, çarşamba ve perşembe gecesine kadar Ay Boğa burcunda yani hafta ortası gündeminiz para! Cuma ve bütün hafta sonu Ay İkizler burcunda olaca demek ki hayatınızı gözden geçiriyorsunuz hafta sonu ayrıca cuma günü çok sinirli olabilirsiniz ikili ilişilerde dikkatli olun.