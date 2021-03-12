Gaziantep'te 2,5 yıldır kayıp adamın öldürüldüğü ortaya çıktı! İki kardeş tutuklandı

Gaziantep'te, 2,5 yıldır kendisinden haber alınamayan kişiyi, ortak bağ evinin satışı konusunda çıkan tartışmada öldürdükleri öne sürülen iki kardeş tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Eylül 2018'de kaybolan Yakup Çevik'in bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı.

İki çocuk babası Çevik'in 14 Ekim 2018'de evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı, yapılan incelemede cep telefonu sinyalinin en son astsubay A.K. ile müşterek sahibi oldukları bağ evinde verdiği anlaşıldı. HTS kayıtlarında ise en son A.K. ile görüştüğü belirlendi.

Çevik'in öldürüldüğü yönünde bilgiye ulaşan polis, olay günü A.K'nin HTS kayıtlarında kardeşi S.V.K. ile görüştüğünü de tespit etti. Olay akşamı cep telefonlarının bağ evinden sinyal verdiği belirlenen iki kardeş düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Başından vurmuş

Olay günü Çevik ile A.K. ve kardeşi S.V.K'nin buluşarak bağ evine gittikleri anlaşıldı. Bağ evinin satılmasına yönelik çıkan tartışmada, A.K'nin Çevik'i tabancayla başından vurarak öldürdüğü belirlendi.

Cesedi çıkarıp yakmışlar küllerini de çöp alanına atmışlar

Cesedi gömen ve kanlı toprakları poşete koyup çöpe atan iki kardeşin, yaklaşık 1 ay sonra bağ evine geldikleri tespit edildi. Cesedi çıkarıp yakan kardeşlerin, küllerini de Araban ilçesindeki çöp toplama alanına attıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar, "kasten öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan S.V.K'nin alınan ifadesinde suçu itiraf ettiği de belirtildi.