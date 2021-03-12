BIST 1.558
DOLAR 7,58
EURO 9,04
ALTIN 416,58
YEREL

Gaziantep'te 2,5 yıldır kayıp adamın öldürüldüğü ortaya çıktı! İki kardeş tutuklandı

2,5 yıldır kendisinden haber alınamayan Yakup Çevik'in bağ evi tartışması nedeniyle iki kardeş tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin detayları da kan dondurdu.

Gaziantep'te, 2,5 yıldır kendisinden haber alınamayan kişiyi, ortak bağ evinin satışı konusunda çıkan tartışmada öldürdükleri öne sürülen iki kardeş tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Eylül 2018'de kaybolan Yakup Çevik'in bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı.

İki çocuk babası Çevik'in 14 Ekim 2018'de evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı, yapılan incelemede cep telefonu sinyalinin en son astsubay A.K. ile müşterek sahibi oldukları bağ evinde verdiği anlaşıldı. HTS kayıtlarında ise en son A.K. ile görüştüğü belirlendi.

Çevik'in öldürüldüğü yönünde bilgiye ulaşan polis, olay günü A.K'nin HTS kayıtlarında kardeşi S.V.K. ile görüştüğünü de tespit etti. Olay akşamı cep telefonlarının bağ evinden sinyal verdiği belirlenen iki kardeş düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Başından vurmuş

Olay günü Çevik ile A.K. ve kardeşi S.V.K'nin buluşarak bağ evine gittikleri anlaşıldı. Bağ evinin satılmasına yönelik çıkan tartışmada, A.K'nin Çevik'i tabancayla başından vurarak öldürdüğü belirlendi.

Cesedi çıkarıp yakmışlar küllerini de çöp alanına atmışlar

Cesedi gömen ve kanlı toprakları poşete koyup çöpe atan iki kardeşin, yaklaşık 1 ay sonra bağ evine geldikleri tespit edildi. Cesedi çıkarıp yakan kardeşlerin, küllerini de Araban ilçesindeki çöp toplama alanına attıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar, "kasten öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan S.V.K'nin alınan ifadesinde suçu itiraf ettiği de belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sunucu Bay J'den Kerem Bürsin'e olay sözler
CNN Türk canlı yayında şok eden anlar: Öldürürüm lan seni
Tövbeler Olsun 29. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı
İbrahim Kalın: Yeniden kapanma ihtimali var
Hadi Özışık'tan canlı yayında Kürtçe türkü
Hadi Özışık: Pervin Buldan'ın ar damarı çatladı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu vatanın ekmeğini yiyen hiç kimsenin İstiklal Marşı ile sorunu olamaz
Sapık 'cinci hoca' Burhan Dalğali'nin duruşmadan sonra kameradan kaçtığı anlar