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Akrep burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları yoğun bir haftaya hazır olun!

Bu hafta Akrep burcunu neler bekliyor. Sizler için Astrolog Uygur Gür15-21 Mart haftası Akrep burcunu yorumladı...

15-21 Mart haftası Akrep burcunu neler bekliyor? Haftaya başlarken pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda olacak demek ki yoğun bir hafta başlangıcı, her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Pazartesi günü bir Ay Pluto karesi olacak buda biraz sizleri duygusal olarak dolduracak bastırılmış hissedebilirsiniz kendinizi.

Salı itibari ile çarşamba, perşembe akşamına kadar Ay Boğa burcunda buda demek oluyor ki bütün odağınız ikili ilişkilerde olacak. Cuma ve hafta sonu Ay İkizler burcunda yani odağınız finansal konularda olacak!

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