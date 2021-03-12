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MEDYA

Halk TV'de bir skandal daha! Ayşenur Arslan 3 dakika sonra kendini yalanladı

Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan canlı yayında yine büyük bir gafa imza attı. Arslan, 'Ali Erbaş Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor.' dedikten 3 dakika kendini yalanladı.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Emin Çapa, koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında ortaya atılan 'Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor' yalanını gündeme getirdi.

Erbaş'ın şehir hastanesi yerine lüks ve özel hastaneyi tercih ettiğini iddia eden Arslan, birkaç dakika sonra 'Evet şimdi uyardılar. Amerikan Hastanesi'nde değilmiş, Ankara'da öyle bir hastane yokmuş." diyerek kendini yalanladı.

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