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DÜNYA

Kuveyt’te çareyi böyle buldular! Koronaya karşı araç içi restoran hizmeti

KUVEYT’te restoran ve kafelerde yemek yenmesinin yasaklamasının ardından müşterilerini kaybetmek istemeyen restoranlar araç içi restoran hizmetine başladı.

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken Kuveyt, salgınla mücadele kapsamında restoranların kapanması kararını aldı. Kafe ve restoranların yalnızca paket servis hizmeti yapabilmesine izin verilen ülkede, müşterilerini kaybetmek istemeyen bazı restoranlar ilginç bir yöntem seçti. Kepenk indirmek istemeyen restoranlar araç içi restoran hizmetine başladı. 

Kuveyt’te son 24 saatte bin 505 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 205 bin 893’e yükseldi.

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