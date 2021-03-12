Oğlak burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları ailevi konulara dikkat!

15-21 Mart haftası Oğlak burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda demek ki odağınız ailevi konularda. Pazartesi günü bir Ay Pluto karesi gerçekleşecek buda demek oluyor ki ailevi konular sizleri pazartesi günü zorlayabilir.

Salı, çarşamba ve perşembe Ay Boğa burcunda yani aşk hayatınız hafta ortası ön plana çıkıyor. Cuma günü ve hafta sonu Ay İkizler burcunda olacak demek ki bütün aklınız fikriniz işte olacak!