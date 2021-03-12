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Kova burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları pazartesiye dikkat!

15-21 Mart haftası Kova burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 15-21 Mart haftası Kova burcu yorumu...

15-21 Mart haftası Kova burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda olacak demek ki bazılarınızın kardeşleriyle, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla orta gündemleri olabilir. Pazartesi günü bir Ay Pluto karesi gerçekleşecek buda zihinsel olarak kendinizi bastırılmış hissedebileceğinizi gösteriyor.

Salı, çarşamba ve perşembe akşamına kadar Ay Boğa burcunda olacak demek ki aile, ev, yuva konuları hafta ortasında ön plana çıkıyor. Cuma ve hafta sonu Ay İkizler burcunda hafta sonu aşıkınızla buluşmak istiyorsunuz, sosyalleşmek istiyorsunuz!

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