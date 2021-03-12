Hipotiroidi durumunda hangi besinlerden kaçınmalıyız?

Hipotiroid, tiroit bezinin az çalışmasına bağlı olarak tiroid hormonlarının az salgılanmasıdır. Bu hormonlar metabolizmamızı düzenlediğinden, kana az hormon salgılanmasına bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, ciltte kuruluk ve dökülme, müdahale edilmeyen vakalarda dilde büyüme, seste boğuklaşma ortaya çıkabilir. Peki hipotiroidi durumunda kaçınılması gereken besinler nelerdir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt açıkladı...