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SAĞLIK

Hipotiroidi durumunda hangi besinlerden kaçınmalıyız?

Hipotiroidi, tiroid bezinin tiroid hormonlarını yeterince üretemediği bir durumdur. Peki bu durumda hangi besinlerden kaçınılmalıdır?

Hipotiroid, tiroit bezinin az çalışmasına bağlı olarak tiroid hormonlarının az salgılanmasıdır. Bu hormonlar metabolizmamızı düzenlediğinden, kana az hormon salgılanmasına bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, ciltte kuruluk ve dökülme, müdahale edilmeyen vakalarda dilde büyüme, seste boğuklaşma ortaya çıkabilir. Peki hipotiroidi durumunda kaçınılması gereken besinler nelerdir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt açıkladı...

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