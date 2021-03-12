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Balık burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları maddi konular ön planda!

Balık burcu 25-21 Mart haftalık burç yorumları internethaber.com'da. Bu hafta Balık burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün haftalık burç yorumları.

15-21 Mart haftası Balık burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Koç burcunda demek ki haftaya para gündemleri damga vuracak. Pazartesi öğlen itibari ile bir Ay Pluto karesi gerçekleşecek bu Ay Pluto karesiyle kariyer hayatınızda bir şeye canınız sıkılabilir dikkat.

Salı öğlen itibari ile ve çarşamba, perşembe Ay artık Boğa burcuna geçiş yapacak buda demek oluyor ki bazılarınızın kardeşleriyle, arabalarıyla, yakın arkadaşlarıyla bazı gündemleri olabilir. Cuma ve hafta sonu Ay İkizler burcunda demek ki odağınız ailevi konularda!

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