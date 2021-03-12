BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,53
HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Hakkari Yüksekova'da ton 420 kilo asetik asit ele geçirildi

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini bildirdi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam ettiklerini belirten Soylu, "Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ele geçirilen malzemelerle operasyona katkı sağlayan narkotik köpeklerinin bulunduğu fotoğrafı da paylaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Yüksekova ilçesinde bulunan depoda terör örgütünün en büyük finans kaynaklarından biri olan eroinin ham maddesi asetik anhidrit saklandığı bilgisinin alınması üzerine aramaların yapıldığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da husumetlisinden kaçan adamı hırsız zannedince dayak attılar
Bursa'daki kazada ölen Semih Ural'ın yarın doğum günü olduğu öğrenildi
Muğla Milas'ta kadın cinayeti! Erkek arkadaşı göğsünden vurarak öldürdü
'George Floyd' davasından önce anlaşma! Ailesine 27 milyon dolar ödenecek
Demba Ba attığı golden sonra neden sevinmediğini açıkladı
Kritik verileri paylaştılar! DSÖ'den flaş Covid-19 aşısı açıklaması
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Tuzla metrosu hayal oldu
Melike'ye ispirto içirdi ölünce de gömdü! Ayşe Palu 'cinler bize musallat oldu' dedi
Meral Akşener İmamoğlu tweeti için ilk kez konuştu
Başakşehir Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Yorumlar