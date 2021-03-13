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Osmaniye’de kumar operasyonu! Havalandırma boşluğunda yakalandılar

Osmaniye’de bir iş merkezine düzenlenen kumar operasyonunda havalandırma boşluğuna saklanan şahıslar polislerden kaçamadı. Havalandırma boşluğundan çıkartılıp gözaltına alınan şahıslara sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 82 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir iş merkezinin 4. katında bulunan 13 numaralı iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında havalandırma boşluğuna saklanan kumarcıları fark eden polis ekipleri, asma kilidi piknik tüpüyle kırarak şahısları tek tek dışarı çıkardı. Bazı şahıslar ise terasa saklansa da ekiplerden kaçamadı.

Suçüstü yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şahsa Kabahatler Kanunu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 82 bin 660 lira idari para cezası kesilirken adres sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Operasyon kapmasında delil niteliği taşıyan iskambil kağıtları ve okey taşlarına el konuldu.

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