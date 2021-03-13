İzmir’de korkunç olay: Karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi

İZMİRin Çiğli ilçesinde, bir kişi karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8428/3 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Ali A., bilinmeyen nedenle eşi Necla A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine annesi, eşi ve 2 çocuğunun da evde bulunduğu sırada evi ateşe veren Ali A. olaydan sonra kaçarken, yakınları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Evde çocuklar vardı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin ise kendi imkanları ile dışarıya çıktığı öğrenildi.

Yakalandı gözaltına alındı

Öte yandan, yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan A.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Ali A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.