BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
HABER /  GALATASARAY

Belhanda'nın veda paylaşımında dikkat çeken Fatih Terim detayı

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, Sarı Kırmızılılar'a veda ederken Fatih Terim'in yüzündeki ifade dikkatlerden kaçmadı.

Abone ol

Younes Belhanda, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde eski takım arkadaşları ve teknik heyetle olan bir fotoğrafını paylaşan Faslı oyuncu, "Sizinlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" dedi.

Dikkat çeken Terim detayı
Belhanda'nın veda fotoğrafında Faslı oyuncu ve eski takım arkadaşları gülerek poz verirken; teknik direktör Fatih Terim'in  yüzünün gülmemesi dikkat çekti. 

131 maçta 22 gol attı
Belhanda, 2017-2021 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da tüm kulvarlarda 131 maçta 22 gol attı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aykut Kocaman: Garip bir golle maçı kaybettik
Fenerbahçe Beko, İspanya'dan mağlubiyetle dönüyor
İzmir’de korkunç olay: Karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi
Osmaniye’de kumar operasyonu! Havalandırma boşluğunda yakalandılar
Beşiktaş'a 13 maçtır penaltı yok Cüneyt Çakır'dan tartışılacak karar
İçişleri Bakanı Soylu: Hakkari Yüksekova'da ton 420 kilo asetik asit ele geçirildi
Antalya'da husumetlisinden kaçan adamı hırsız zannedince dayak attılar
Bursa'daki kazada ölen Semih Ural'ın yarın doğum günü olduğu öğrenildi
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Covid-19'a yakalandı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiydi
Muğla Milas'ta kadın cinayeti! Erkek arkadaşı göğsünden vurarak öldürdü
Yorumlar 1 yorum