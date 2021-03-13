Belhanda'nın veda paylaşımında dikkat çeken Fatih Terim detayı

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, Sarı Kırmızılılar'a veda ederken Fatih Terim'in yüzündeki ifade dikkatlerden kaçmadı.

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Younes Belhanda, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde eski takım arkadaşları ve teknik heyetle olan bir fotoğrafını paylaşan Faslı oyuncu, "Sizinlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" dedi.

Dikkat çeken Terim detayı

Belhanda'nın veda fotoğrafında Faslı oyuncu ve eski takım arkadaşları gülerek poz verirken; teknik direktör Fatih Terim'in yüzünün gülmemesi dikkat çekti.

131 maçta 22 gol attı

Belhanda, 2017-2021 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da tüm kulvarlarda 131 maçta 22 gol attı.