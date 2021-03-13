Aykut Kocaman: Garip bir golle maçı kaybettik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-2 yenildikleri Beşiktaş maçını değerlendirirken, "Garip bir golle maçı kaybettik" dedi.

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Maç sonrası Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini söyleyen Aykut Kocaman, "1500 ile 2000 arasında ortalama hareket oluyor oyunda. Topla buluşmalar ve benzeri şeyler. Bunları hiçbirini birbirinden ayırmak mümkün değil. Daha uyumlu bir takım vardı. Şampiyonluğu isteyen, daha tutkulu... Biz ise yeni bir oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan oyuncuları özellikle başlama bitirme sonradan oyuna girme konusunda tanımaya çalışıyoruz. Beşiktaş kontrol yeteneği daha yüksek oyunculardan kuruluydu. Bizden daha iyi oynadılar. Ancak maçı seyrettikten sonra bizim açımızdan ucuz bir mağlubiyet olduğu da görünüyor" dedi.

Oyunun ilk yarısında biraz daha tutucu kaldıklarını kaydeden Kocaman, "Kendi sahamızda biraz daha tutucu kaldık. Özellikle oynunun başında boyumuz kısalmaya başladı. Beşiktaş oyunu genişletti. Topun hep peşinden koşmaya başladık. Tekrar toparlamaya başladık. Hem çıkışlarımız azalmaya başladı. En önemlisi oyunu tutma süremiz azaldı. Devre arasına girerken yediğimiz garip gol, kaleye şut olmadan enteresan bir şekilde içeri girdi. Dengeleri değiştirdi. Önce süreyi sonra kaliteyi artırmamız gerekiyordu. Gelen gol direncimizi artırdı. İlk korner golü, ardından ikinci korner golü. Atlattığımız düşündüğümüz şey bugün yine hortladı. Beşiktaş'ın da çevirebilir hali çok görünmüyordu. Oyun beraberlikle bitme ihtimali gözükürken, hemen herkesin topun arkasında olduğu aslında pozisyonların yanlış olmadığı anda garip bir golle maçı kaybettik. Tek gerekçe değil, pek çok gerekçe vardı" ifadelerini kullandı.

16 maçın 13'ünü kaybetmeleriyle ilgili soruya ise Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Şu anda bir şey söylemenin çok anlamı yok. Size (Yayıncı kuruluş) karşı değil. Durumdan dolayı söylüyorum. Değiştireceğimiz ve değiştirmemiz gerken çok şey var. Takımın genetiği olan iki yıl önceki pozisyonda düzenli oynayan sahada ne yaptığını bilen pozisyona getirmemiz gerekiyor. Şimde ne söylesek diğer tarafı boşta kalan şeyler. Durumu kurtarmaya yönelik şeyler" diye konuştu.