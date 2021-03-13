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Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı farklı geçti

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı 89-62 mağlup ederek THY EuroLeague'de üst üste 7. galibiyetini elde etti.

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THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 27 sayı farkla 89-62 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Bir maçı eksik ev sahibi takım, bu sonuçla 18. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 14. kez mağlup oldu.

Mücadeleye takım halinde oyunun iki yönünde iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk çeyreği 26-12 önde bitirdi.

Anadolu Efes, Zalgiris karşısında ikinci periyoda üç sayılık basketlerle başladı. Micic ve Larkin'le etkili olan ev sahibi, 15. dakikayı 20 sayı farkla geçti: 38-18. Rakibine kolay şansı vermeyen Anadolu Efes, ribauntlarda da üstün bir performans sergiledi. Lacivert-beyazlılar, Larkin'in son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle devreyi 49-28 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 28 sayılık (76-48) farkla önde gitti.

Son çeyrekte farkı koruyan Anadolu Efes, maçı da 89-62 kazandı.

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