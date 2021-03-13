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Sergen Yalçın'dan rekor! En uzun seriyi yakaladı

Süper Lig'de altı maçtır puan kaybetmeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki en uzun galibiyet serisini yakaladı.

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Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı maçtan Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı. Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmayı da stattaki locadan takip etti.

Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 63 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

OPTA verilerine göre Süper Lig'de altı maçtır puan kaybetmeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki en uzun galibiyet serisini yakaladı.

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