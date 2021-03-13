Ülke puanı sıralamasında durum vahim! Türkiye kan kaybediyor

Ülke puanı sıralamasında rakip olduğumuz ve yoluna devam eden 5 ülkenin 4’ünün takımları son 16 turu ilk maçlarında kaybederken, kötü haber Çekya’dan geldi. Prag’daki beraberlikle 18. basamak riskimiz arttı.

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UEFA ülke puanı sıralamasında her geçen yıl biraz daha geriye giden Türkiye, önceki gece alınan sonuçlar sonrası az da olsa teselli buldu. Bu sezonu 11. sırada tamamlayan ülkemiz, önümüzdeki sezon sıralamasında şu an için 17. durumdayken, listede doğrudan rakibimiz olan ekiplerin neredeyse hepsi kötü sonuçlar aldı.

Sabah'ın haberine göre; Hırvatistan takımı Dinamo Zagreb, Tottenham deplasmanından eli boş ayrılırken, Norveç ekibi Molde de Granada'ya kaybetti. Yunanistan takımlarından Olympiakos, Arsenal'e yenilirken, İsviçre'den Young Boys da Ajax'a mağlup oldu.

Bir basamak daha düşmeye ramak kaldı

Önceki gecenin bizi en fazla etkileyen sonucu ise Çekya'da alındı. Slavia Prag, 1-0 öne geçtiği maçta Rangers ile berabere kalırken, bu sonuçla birlikte 18. sırada olan Çekya ile aramızda olan puan farkı 0.100'e düşmüş oldu. Son 16 turu rövanş karşılaşmasında olası bir Prag beraberliği bile Türkiye'nin 18. sıraya inmesi için yeterli olacak.