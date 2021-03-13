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Beşiktaşlı Rosier isyan etti: Artistik buz pateni izlesinler

Beşiktaşlı Valentin Rosier, sosyal medya hesabından kart görmesi gerektiği yönündeki iddialara tepki gösterdi ve "Futbol bir temas sporudur. Bundan hoşlanmayanlar artistik buz pateni izlesinler" dedi.

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Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Beşiktaşlı Valentin Rosier, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "kart görmesi gerektiği" şeklindeki yorumlara tepki gösterdi. İtalyan asıllı Fransız oyuncu, "Her maçta 'Rosier kart almalı' diyorlar. Futbol bir temas sporudur. Teması sevmeyenler artistik buz pateni izleyebilirler. Bizler Kartal'ız ve burada avlanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

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