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Beşiktaş'tan Süper Lig'e damga vuran istatistik

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar kritik maçta pas oyunuyla dikkat çekti.

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Beşiktaş, kritik Medipol Başakşehir maçı engelini 3-2'lik skorla geçti. Zirvedeki yerini koruyan siyah-beyazlılar, deplasmanda gösterdiği pas istatistiğiyle dikkat çekti.

Opta'nın verilerine göre, Başakşehir karşısında 709 isabetli pas yapan Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Beşiktaş maçın ilk yarısında 418 isabetli pasla oynadı. Ligde altı maçtır puan kaybetmeyen Kara Kartal, Sergen Yalçın yönetimindeki en uzun galibiyet serisini yakaladı.

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