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HABER /  DÜNYA

ABD yönetiminden Almanya'ya 1.77 milyar dolarlık silah satışı

ABD yönetimi, 5 adet P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının da bulunduğu toplam 1.77 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye yapılan bildirimde, 'Avrupa'nın güvenliği noktasında NATO müttefiki Almanya'ya gerçekleştirilen bu silah satışının önemli' olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda 5 adet Boeing P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının, 9 adet Çok Fonksiyonlu İstihbarat Dağıtım Sistemi Ortak Taktik Radyo Sistemleri, 12 adet LN-251 Entegre Küresel Konumlama Sistemleri ve bunlarla ilgili diğer sistemlerin satışına onay verildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu paketin üreticisinin Boeing firması ve toplam karşılığının ise 1.77 milyar dolar olduğu bildirildi.

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