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CHP'nin tanıttığı 'fakir' kadın viskici çıktı Ahmet Hakan CHP'yi topa tutttu

CHP'nin basının karşısına çıkarttığı ve "torunuma süt alamıyorum" diyen Yıldız Bacıoğlu'nun, içki masası görüntüleri gündem oldu. Yazar Ahmet Hakan, “CHP yönetiminin beceriksizliği” denilen şeyin zirvesidir bu." dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın basının karşısına çıkarttığı Yıldız Bacıoğlu'nun, sosyal medyaya düşen içki masası fotoğrafları olay oldu.

"Ekmek alamıyorum. Torunuma süt alamıyorum, tavuk etini unuttuk, kışı battaniye altında geçirdim, sıcak çorba içemiyoruz" sözleriyle hükümeti hedef alan Bacıoğlu'nun içki masasındaki keyifli görüntüleri, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. 

Beceriksizlikte zirve

"Torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze" başlıklı yazısında Bacıoğlu skandalını değerlendiren Hakan, beceriksizlikle eleştirdiği CHP yönetimine şu ifadelerle yüklendi:

Fotoğraflarda Yıldız Teyze’nin hiç de ajitasyon yaptığı gibi bir hayatı olmadığını görüyoruz.

Rakı sofraları, viskiler falan...

“CHP yönetiminin beceriksizliği” denilen şeyin zirvesidir bu.

Hakiki bir fukarayı bulup konuşturmaktan aciz bir parti yönetiminden kime ne hayır gelecek, bilmiyorum.

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