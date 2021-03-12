CHP merkezi önünde 'torunuma süt alamıyorum' demişti içki masası görüntüleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın basının karşısına çıkarttığı ve "torunuma süt alamıyorum" diyen Yıldız Bacıoğlu'nun, içki masalarında görüntüleri ortaya çıktı.

Abone ol

CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlattı.

Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tepki yağdı

İçki masası görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Bacıoğlu'na ve CHP yönetimine tepki yağdı. Kullanıcılar Bacıoğlu'nu yalan söylemek ve istismarcılıkla suçladı.

"CHP'nin oyunu bitmiyor! Yalanları yatsıya varmadan ortaya çıktı!" yorumları yapılırken, Bacıoğlu'nun tutuklanmasını isteyenler de oldu.

"Aslan sütünden mahrum bırakmamış"

Gelen yorumlarda bir kullanıcı ""Torunlarima sut alamiyorum" diye feveran eden teyzem doğru söylüyor. Sofrasını gördüm gerçekten süt yok. Ama helal olsun çabalamiş evlatlarini Aslan Sütünden mahrum bırakmamış" dedi.