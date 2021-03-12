Galatasaray'da 3 ayrılık kapıda! İşte o isimler

Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara hız verdi. Sarı-Kırmızılılarda bir çok isim ile yolların ayrılması bekleniyor.

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Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk hesapları yapılırken bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosu üzerinde çalışılıyor. Sarı-kırmızılılarda tam 13 futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak.

Yönetim, Fernando Muslera ile 2+1 yıllığına anlaşmaya yakın.

Arda Turan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Ryan Donk ile görüşmeler sürüyor. Martin Linnes, Şener Özbayraklı ve Henry Onyekuru için sezon sonu beklenecek.

Saracchi, Etebo ve Ozornwafor ile ise yolların ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in ise bonservisini alacak.

Galatasaray, son olarak yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniyle Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetmişti.