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Balıkesir'de bir arazide poşet içerisinde bebek cesedi bulundu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir arazide poşet içerisinde bebek cesedi bulundu. Bebeğin göbek bağının da üzerinde olduğunu tespit etti.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir poşette bebek cesedi bulundu. 

Yeni Mahallesi, İlkkurşun Tepesi mevkisinde, yerleşim yerlerinin sona erdiği arazide bir poşet içerisinde bebek cesedi olduğunu fark eden bir kişi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk belirlemelere göre bugün doğduğu tahmin edilen bebeğin göbek bağının da üzerinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerin incelemesinin ardından bebek cesedi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından cesedin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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