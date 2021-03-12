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Netflix'ten milyonları üzecek karar! Şifre paylaşımı engelleniyor...

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan ücretli video akış uygulaması Netflix'ten çok tartışılacak bir karar geldi.

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Netflix'ten yapılan açıklamada "Bu deneme, Netflix hesaplarını kullananların bunu yapmaya yetkisi olduğundan emin olmaya yardım etmesi için tasarlandı" ifadesi kullanıldı.

​Platformun kullanım koşulları arasında "Hesaplar ev halkı dışındakilerle paylaşılamaz" ibaresi yer alıyor.

Netflix'in ortak kurucusu Reed Hastings, 2016'da yaptığı bir konuşmada, şifrelerin paylaşılıyor olmasının kabullenilmesi gereken bir gerçek olduğunu ama önüne geçmek için bazı yollar düşündüklerini söylemişti.

Netflix Ürün Yöneticisi Greg Peters da 2019'da “Tüketici dostu yöntemleri denerken, sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız" demişti. 

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