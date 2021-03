Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e 'scout' göndermesi: Çok da değerli değil

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, Caner Erkin'in kadro dışı kalmasının yanı sıra istifa iddiasına, şampiyonluk yarışına ve Fatih Terim'in 'Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk' sözlerine dair konuştu.

Abone ol

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, medya çalışanlarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu istifa iddiasına yanıt verirken önemli konulara değindi. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları...

Biz oyuncularımızı profesyonel hayatta ve sosyal hayatlarında kulübümüzü nasıl, ne kadar temsil ettikleriyle alakalı kendi aramızda değerlendirmeleri yapıyor ve oyunculara gerekli yerlerde müdahale ediyoruz. Ama futbolcular hiçbir zaman hiçbir yerin kölesi değildir. Onların da kendi özel hayatları var. Bu anlamda tolerans göstermemiz gerekiyor. Saat 17.00'de yemeğe gidilmiş ki 19.00'dan sonra her yer kapanıyor. Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum.

'Biz Caner'i tanıyoruz, içinin dışının bir olduğunu biliyoruz'

Caner, takım arkadaşlarına, hocaya yanlış anlaşıldığından dolayı bizim önümüzde, takımın önünde gerekli konuşmayı yaptı ve üzgün olduğunu iletti. Biz Caner'i tanıyoruz, içinin dışının bir olduğunu biliyoruz. Caner hiçbir zaman kafasının arkasında planları olan biri olmadı. Ne yaptıysa zarar olarak kendine yapmıştır, etrafındakine zarar verecek biri değildir. Karakterli de biri.

'Herkes üzerine düşeni alacaktır'

Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe ve Başkanımız Ali Koç ile bir yola çıktım. Bu yolda vermiş olduğum söz doğrultusunda sonuna kadar ama sonuna kadar, sonuç ne olursa olsun Fenerbahçelileri üzmemek, mutlu etmek adına çaba sarf etmeye ve çalışmaya devam edeceğim. Sene sonunda şampiyon olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Olamazsak bunu herkes bilsin; başta ben olmak üzere herkes üzerine düşeni alacaktır, hepimiz sorumluluğu alırız kimsenin şüphesi olmasın. Çok sert konuşmak istemiyorum. Öncelikle başkanımıza bir söz verdim. Bütün futbolcu arkadaşlarım, hocam, burada bizimle kader birliği yaptığım, temsil ettiğim herkesle sonuna kadar beraberiz. Sonuç ne olursa olsun.

'Hocanın isteğine göre hareket ediyoruz'

Mert Hakan neden bu kadar hedefti, onun geçmişi olduğunu herkes iyi biliyor. Mert Hakan'ı da diğer oyuncu kardeşlerimizi de kimsenin değersizleştirmesine müsaade etmem, hiçbirimiz etmeyiz. Samandıra'daki liderimiz Erol Bulut. Hocanın isteğine göre hareket ediyoruz. Orta yol bulursak hepimizin fikirleri ayrı da olabilir ama önceliğimiz hocanın isteklerini yerine getirmek. Hoca da Caner'in bizimle olmasını istedi. Caner'in de adım atması gerekiyordu.

'Bu ülkede mağdur edilmiş tek kulüp Fenerbahçe'dir'

Camia başka bir camia, Fenerbahçe gerçekten zor bir yer. Burada futbol oynamak da taraftar olmak da çok zor. Fenerbahçe zor ve büyük bir kulüp ama mutlulukları da bir o kadar büyük oluyor. Bu ülkede mağdur edilmiş, benim de yaşadığım, şahit olduğum tek bir tane kulüp varsa o da Fenerbahçe'dir. Özellikle bir sezonu söylemeyeyim ama saha içinde ve dışında tek mağdur edilmiş kulüp Fenerbahçe'dir.

Fatih Terim: Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk

Emre Belözoğlu: Scoutluk konusunda bize laf atanlar oluyor ama bizim kimseyle bir problemimiz yok. Onlar kendilerince bir şeyi konuşuyorlarsa çok da değerli değil. Bizim Fenerbahçe'den başka bir derdimiz yok. Onlar da bizim derdimiz değil zaten.

'Fenerbahçe'yi seven herkesten ricam var'

Gerçekten Fenerbahçe'yi seven herkesten ricam var, 2 hafta önce şampiyonluktan kopmuş bir takımın şu an şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak gösterilmesi ne kadar doğru bir görüntüyse, maç kaybettiğinde kopuyor algısının oluşturulması da o kadar yanlış.

'Sosa'yı çok güvendiğimiz için transfer ettik'

Sosa çok iyi oyuncu. Sosa'yı çok güvendiğimiz için transfer ettik. Hocamız, başkanımız hep beraber istedik. Son dönemdeki performansından biz de memnunuz. Bütün taraftarlarımızın da hem takımımızdan hem de Sosa'dan beklediği zaten bu.

'Antrenmanda en çok sesi çıkan Atilla'

Yıllardır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi antrenmanda en çok sesi çıkan kişi, en son aramıza katılan Szalai. Futbolda bu önemlidir. 'Bir takımın kendi arasında konuşması, bir kişi fazla oynaması gibidir' derdi büyüklerimiz. Takımı motive ediyor.