Mustafa Varank açıkladı! Sanayi sektöründe 1 yılda 337 bin istihdam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk. Pandemiye rağmen sanayi sektörü son 1 yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu.'' dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Pandemiye rağmen sanayi sektörü son bir yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu. Bu sabah açıklanan sanayi üretim endeksi verilerine göre ocak ayı sanayi üretimimiz beklentileri oldukça aşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4; bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı.'' açıklamasında bulundu.