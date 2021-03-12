TRT’den bugün 19.21’de Tek Ses Tek Yürek yayını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılını “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan etmesiyle birlikte, TRT tarafından bugüne özel içerikler hazırlandı.

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Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin, milli birlik ve beraberliğinin simgesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde çok özel içerikleri izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak olan TRT, 1921 yılına atıfla saat 19.21’de 12 Mart’a özel olarak hazırlanan İstiklal Marşı klibini televizyon ve radyo kanallarında eş zamanlı olarak yayınlayacak. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” programı, bu akşam saat 21.30’da TRT Avaz’da, 23.45’te TRT 1’de ekrana gelecek.



Sunuculuğunu Mustafa Cihat Kılıç’ın yaptığı programda, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dursun Ali Erzincanlı, İbrahim Sadri, Esat Kabaklı, Ahmet Yenilmez, Bülent İnal, Mustafa Kurt ve Uğur Işılak gibi ünlü sanatçılar Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini seslendirecek. Şiir dinletilerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu ses ve saz sanatçıları eşlik edecek. TRT Müzik kanalında bu akşam 19.15’te yayınlanacak “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yıl Dönümü” programında ise Sadettin Kaynak, Amir Ateş, Selahattin Pınar, Şerif İçli gibi kıymetli bestekârlarımız tarafından bestelenmiş Mehmet Akif Ersoy şiirleri TRT Radyo sanatçıları tarafından seslendirilecek.



TRT, kültürel ve tarihsel değerleri gelecek nesillere aktarıyor

İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde çocuklar için de özel içerikler hazırlandı. TRT Çocuk kanalında bu özel gün için büyük bir hassasiyetle hazırlanan Rafadan Tayfa’nın özel bölümü bugün 10.40, 15.30 ve 18.55’te TRT Çocuk’ta ekranlara gelecek. Rafadan Tayfa ile tarihe ışık tutacak olan TRT Çocuk, kültürel ve tarihsel değerleri gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor. Ayrıca kanal, bugüne özel hazırlanan Elif karakterinin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı klibini de ekranlarında yayınlayacak. TRT EBA Lise kanalında ise saat 12.30 ve 20.00’de Mehmet Akif Ersoy’un hayatının konu edildiği bir program yayınlanacak.



Vatan şairi tüm yönleriyle ekrana gelecek

Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek’in birlikte hazırlayıp sundukları TRT 2’nin sevilen programı “Kelimeler ve Şeyler”de bugün saat 10.00’da, İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği 12 Mart 1921 tarihi üzerinden Mehmet Akif Ersoy anılacak. Kanalın “Hayat Sanat” programından Doç. Dr. Mehmet Samsakçı'nın 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' ile ilgili özel söyleşisi de izleyiciyle buluşacak. TRT Belgesel’de bugün saat 17.25’te ekrana gelecek “Akif” adlı belgeselde ise İstiklal Marşı’nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk yılları ile hayatından kesitlere yer verilecek.



Kabulünün 100. yıl dönümü konuşulacak

TRT Radyo 1 ile bölgesel radyolarda ise gün boyunca özel konukların katılımıyla gerçekleştirilecek yayınlarla İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anılacak. TRT Haber’de ise gün boyunca uzman isimlerle gerçekleştirilecek canlı yayınlarla Milli şair Mehmet Akif Ersoy ile İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü konuşulacak.







