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Ordu'da 39 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Yakınları o anları gördü

Demirören Haber Ajansı

ORDU'da 39 yaşındaki Mahmut Can Yılmaz, dengesini kaybedip 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek can verdi.

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Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Ortayılmazlar Mahallesi, Devlet Sahil Yolu üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İlçedeki bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan Mahmut Can Yılmaz, hava almak için çıktığı 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Yılmaz’ın düştüğünü gören yakınları ve komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mahmut Can Yılmaz, özel hastaneye kaldırıldı, buradan da Samsun’a sevk edildi. Ancak Mahmut Can Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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