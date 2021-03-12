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Şarkıcı Gülçin'den kötü haber! Hastaneden duyurdu

Demirören Haber Ajansı

35 yaşındaki şarkıcı Gülçin Ergül, koronavirüs sebebiyle hastanede gözetim altında olduğunu açıkladı.

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Hepsi grubu ile adını duyuran ve daha sonra müzik çalışmalarına solo olarak devam eden şarkıcı Gülçin Ergül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergül, "Covid-19’dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok." dedi.


'Hepsi' barıştı
Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında dağılmıştı. O dönemler gruptan Gülçin, grup üyeleriyle olaylı bir şekilde küsmüş ve ayrılmıştı. Gülçin kariyerine solo devam etmiş, diğer kızlar da yavaş yavaş kariyerine başka noktalara taşımıştı. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir canlı yayın sonrası Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar erimişti. Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barışmış ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almıştı.

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