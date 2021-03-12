CHP'li başkanın projesine pavyon benzetmesi yapıldı Muhittin Böcek eleştirilere yanıt verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından falezlerin ışıklandırılacak olması bir çok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Konuyla ilgili konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, ''Eleştirenler projenin detaylarını bilmiyor. Falezlerin ve orada yaşayan hayvanların zarar görmemesi için her şeyi düşündük'' dedi.

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Antalya’da falezlerin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ışıklandırılacak olması bilim insanları ve doğaseverlerin tepkisini çekti. Doğaseverler falezlerin ışıklandırılmasına ‘pavyon benzetmesi’ yaparken, tepkilere Hürriyet aracılığı ile yanıt veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Eleştirenler projenin detaylarını bilmiyor. Falezlerin ve orada yaşayan hayvanların zarar görmemesi için her şeyi düşündük. Uzmanların bize sunduğu her görüşü dikkate alıyoruz. Zaten biz dikkate almasaydık yetkili kurumlar projeye onay vermezdi” dedi.

Her detay projeye işlendi

Proje hazırlanmadan önce uzmanlar tarafından hassas ölçümler yapıldığını söyleyen Böcek, “Işıklar hem görsel olarak gözü yormayacak hem de doğaya zarar vermeyecek şekilde ayarlandı. Projektörlerin renginden voltajına, hayvanlara etkisinden ışığın hangi yöne baktığına ve konumuna kadar her detay projeye işlendi. Işıklandırma ihalesini alan firma, son teknoloji elektrik aksamı kullanarak altyapıyı kuruyor” diye konuştu.

Koruma kurulundan izin

İlgili tüm kurumlardan gerekli izinlerin alındığını belirten Başkan Böcek, “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkilileri bölgede inceleme yaptı ve projeye önceki gün onay verildi. Bölge Koruma Kurulu üyeleri ilk etap tamamlandığında tekrar inceleme yapacak. Projede taahhüt edilenin dışında bir uygulama görülürse düzeltilmesi istenecek. Eğer ilk etaba onay verilirse ikinci etaba geçip aynı şekilde onu da tamamlayacağız” şeklinde bilgi verdi.

Projenin bedeli 10 milyon

Böcek şunları söyledi: “Falezler Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde, sit statüsünde alanlar olduğu için sadece doğaya uyumlu projelere izin veriliyor. ÇED raporuna benzer bir çalışma ile çok titiz incelemelerden sonra bu projeye onay çıktı. Biz de yasal izinleri aldıktan sonra çalışmaya başladık. Doğayla uyumlu bir proje ile kentimizi güzelleştireceğiz. Falezlerde Antalya’ya yakışan ışıl ışıl bir görüntü ortaya çıkacak. 2 etaplı projenin değeri 10 milyon lira civarında.”

İki etapta uygulanacak

Büyükşehir Belediyesi’nin ışıklandırma projesinin kuş uçuşu 1000 metrelik ilk etabında Yavuz Özcan Parkı, Yat Limanı, Karaalioğlu Parkı ve ardından Atatürk Parkı falez bandında aydınlatma sistemi kurulacak. İkinci etap ise Yat Limanı’nda yaklaşık 650 metre ve Atatürk Parkı falezlerinde ise yaklaşık 1750 metrelik alanı kapsayacak.